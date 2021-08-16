Посол РФ в Афганистане рассказал об обстановке в стране

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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Ситуация в Кабуле в первые дни прихода к власти запрещенной в РФ организации "Талибан" лучше, чем была при президенте Афганистана Ашрафе Гани, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани", – сказал он.
Кроме того, по словам Жирнова, Россия пока не видела фактов плохого отношения талибов к женщинам. По его словам, в Кабуле заработали школы для девочек.
Он заявил, что собирается проехать с представителями движения по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно. Жирнов отметил, что по заверению талибов сможет сам выбрать любой маршрут.
При этом Жирнов добавил, что в российское посольство уже обратились около 50 человек с просьбой о помощи в организации перелета из Афганистана из-за отсутствия рейсов.
Постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам, в свою очередь, сообщил, что страна готова подключиться к эвакуации иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций из Афганистана и возобновит вывозные рейсы, когда откроется аэропорт Кабула.
Он рассказал, что Пакистан уже вывез афганских сотрудников посольства Дании и попытается организовать новую серию рейсов, когда заработает аэропорт Кабула, закрытый американскими военными по соображениям безопасности.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.
Россияне не пострадали во время событий в аэропорту Кабула – МИД РФ
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