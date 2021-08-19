В посольстве РФ призвали россиян сообщить о желании выехать из Афганистана

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В связи с планируемым вывозом россиян посольство РФ в Кабуле призвало сообщить о своем намерении покинуть Афганистан до 22 августа. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

"Просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты rusconsul-af@mail.ru", – говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что в случае возникновения других вопросов можно обратиться по следующим телефонам +9320 250 0177, +9320 250 0013, +93-798-023-793 и +93-703-450-782.

Ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает организацию вывозных рейсов для российских граждан.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

