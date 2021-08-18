Посольство РФ в Афганистане проработает организацию вывозных рейсов для россиян

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Посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает организацию вывозных рейсов для российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство России в Кабуле.

"Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", – отметили в посольстве.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

По заявлению афганского посла в Таджикистане Зохира Агбара, бежавший из Афганистана Гани похитил из государственной казны 169 миллионов долларов. По словам дипломата, побег президента – предательство страны и нации.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

