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Посол Афганистана в Таджикистане Зохир Агбар заявил, что бежавший из Афганистана президент Гани украл из казны $169 миллионов, сообщает РИА Новости.

По словам посла, побег президента – предательство страны и нации. При этом он заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.

"В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", – отметил Зохир Агбар.

Также посол заявил, что обратится в Интерпол для ареста Гани для того, чтобы его доставили в международный суд. Однако, по словам директора Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриера Назриева, такого обращения к ним пока не поступало.

Ранее Салех выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.