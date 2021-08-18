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Фото: ТАСС/AP Photo/Rahmat Gul
Посол Афганистана в Таджикистане Зохир Агбар заявил, что бежавший из Афганистана президент Гани украл из казны $169 миллионов, сообщает РИА Новости.
По словам посла, побег президента – предательство страны и нации. При этом он заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.
"В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", – отметил Зохир Агбар.
Также посол заявил, что обратится в Интерпол для ареста Гани для того, чтобы его доставили в международный суд. Однако, по словам директора Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриера Назриева, такого обращения к ним пока не поступало.
Ранее Салех выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.
15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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