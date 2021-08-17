Человеческие останки найдены в нише шасси самолета США, вернувшегося из Кабула

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Человеческие останки найдены в нише шасси военно-транспортного самолета США, вернувшегося из Кабула. Эту информацию подтвердили в ВВС страны, сообщает РИА Новости.

Проводится расследование. Ранее сообщалось, что этот военно-транспортный самолет в спешке вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

В понедельник, 16 августа, в социальных сетях и СМИ начал появляться видеоролик, запечатлевший момент падения людей, зацепившихся за стойки шасси самолетов в Кабуле.

На видео заметно, что от взлетающего самолета вниз летят четыре точки. По данным местных СМИ, это могут быть люди, зацепившиеся за самолет в надежде улететь из Кабула.

Ранее американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.