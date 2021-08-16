Эксперт рассказал, почему у афганцев не было шансов выжить при полете на стойках шасси

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У людей, которые пытаются улететь из Кабула на стойках шасси самолетов ВВС США, нет шансов выжить в полете. Об этом "Газете.ру" сообщил специалист в области безопасности полетов Алексей Власов.

Эксперт прокомментировал кадры из Афганистана, заявив, что выжить во время такого полета не позволят скорость и отсутствие кислорода.

"Выжить, зацепившись за стойки шасси, невозможно. Во-первых, скорость – человека просто сбросит воздушным потоком. Во-вторых, ему не хватит кислорода на эшелоне полета. Самолет поднимается на высоту более 10 тысяч метров, дышать там нечем, при этом температура около 50 градусов", – пояснил Власов.

Он добавил, что места в нише стоек не так уж и много. В лучшем случае там может разместиться один человек.

"СМИ сообщают, что люди погибли, зацепившись за стойки военно-транспортного самолета. Но там даже нет отдельного отсека для багажа, там все грузовой отсек. Но даже если бы он был, как у гражданского лайнера, то попасть в него из ниши шасси невозможно. У Boeing 737-800, например, ниша шасси вообще никакими створками полностью не закрывается. Выжить там невозможно", – подчеркнул эксперт.

Видеоролик, якобы запечатлевший момент падения людей, зацепившихся за стойки шасси самолетов в Кабуле, начал появляться в социальных сетях и СМИ. Кадры шокировали официального представителя МИД России Марию Захарову. В своем телеграм-канале Захарова выразила надежду, что видео является фейком, но отметила, что его опубликовали многие СМИ.

Граждане Афганистана пытаются сбежать от "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.