Захарова осудила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была шокирована реакцией Пентагона на информацию об афганцах, упавших с фюзеляжа самолетов США.
"Как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, <...> а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?" – отметила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник, 16 августа, в социальных сетях и СМИ начал появляться видеоролик, якобы запечатлевший момент падения людей, зацепившихся за стойки шасси самолетов в Кабуле.
При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби не смог подтвердить достоверность информации о том, что с фюзеляжа набиравших высоту американских самолетов, падали люди.
Граждане Афганистана пытаются сбежать от "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну.
Более 60 стран, включая Канаду, Великобританию и государства Евросоюза, подписали заявление о необходимости предоставить возможность гражданам Афганистана и иностранцам безопасно покинуть страну.
Российские авиакомпании временно не будут летать над территорией Афганистана
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