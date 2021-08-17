Facebook запретил контент, связанный с движением "Талибан"

19:08
Фото: depositphotos/rafapress
Американская компания Facebook запретила контент, связанный с запрещенным в РФ движением "Талибан", в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости.
"Талибан" находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им (пользоваться. – Прим. ред.) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", – говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, Facebook удалит аккаунты, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения.
Сейчас, по данным афганского агентства "Пажвак", социальная сеть Facebook заблокировала страницу президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны во время ее захвата талибами.
Сообщается, что, кроме страницы Гани, соцсеть также заблокировала аккаунт главы администрации президента Фазеля Махмуда Фазли.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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