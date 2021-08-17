Представитель "Талибана" обвинил американцев в падении людей с самолета

Фото: телеграм-канал Hue

Представитель запрещенного на территории РФ террористического движения "Талибан" Сухейл Шахин обвинил американцев в падении людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула, сообщает телеканал Sky News.

По его мнению, безопасность в аэропорту должны были поддерживать американцы, а сил "Талибана" там не было

"Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш", – отметил Шахин.

Он также добавил, что происшествия перестали происходить после того, как обеспечением безопасности аэропорта занялись представителя движения.

В понедельник, 16 августа, в социальных сетях и СМИ начал появляться видеоролик, запечатлевший момент падения людей, зацепившихся за стойки шасси самолетов в Кабуле.

На видео заметно, что от взлетающего самолета вниз летят четыре точки. По данным местных СМИ, это могут быть люди, зацепившиеся за самолет в надежде улететь из Кабула.

Ранее американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

Уточняется, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну, что возможно сделать только через столичную воздушную гавань.