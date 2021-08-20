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Технологии

15:02

"ВКонтакте" увеличит лимит загрузки видеофайлов до 256 Гбайт

технологии

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая Mail.ru Group, объявила о перезапуске видеоплатформы. Теперь разрешается загрузка файлов размером до 256 Гигабайт, просмотр видео и прямых эфиров в формате 4К и неограниченное количество зрителей в трансляциях.

Кроме того, в обновленной видеоплатформе появится формат Picture-in-Picture, который позволит пользователям продолжить навигацию в приложении во время просмотра видео.

"Этот запуск – следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем еще несколько крупных нововведений", – рассказал технический директор "ВКонтакте" и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее популярный мессенджер WhatsApp рассказал о появлении новой функции, позволяющей отправлять сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней.

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