В Twitter появится функция по борьбе с дезинформацией

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Социальная сеть Twitter начинает тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие, на их взгляд, дезинформацию.
"Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию", – говорится в заявлении компании.
Отмечается, что новая функция со среды, 18 августа, доступна для пользователей в Соединенных Штатах, Австралии и Южной Корее.
В Twitter предупредили, что не смогут реагировать на все сообщения о дезинформации, но считают, что такая мера позволит увеличить скорость и масштаб работы в этом направлении.
Ранее сообщалось, что в Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям самостоятельно регулировать объем нежелательного контента, демонстрация которого ограничивается по умолчанию.
Разработчики уточнили, что пользователи младше 18 лет не смогут разрешить демонстрацию большего количества нежелательного контента.
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