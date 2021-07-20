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В Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям усилить контроль за нежелательным контентом в поисковой ленте. Об этом сообщает администрация соцсети.

"Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали "Контроль нежелательного контента", который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи смогут самостоятельно регулировать объем нежелательного контента, демонстрация которого ограничивается по умолчанию. Разработчики уточнили, что пользователи младше 18 лет не смогут разрешить демонстрацию большего количества нежелательного контента.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp для устройств Apple получит исчезающие сообщения. Создатели предполагают, что это должно повысить уровень защиты информации в мессенджере.

Такие сообщения в WhatsApp могут содержать не только текст, но фото и видео. Ролик будет стерт из переписки после воспроизведения.