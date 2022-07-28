Суд в Москве оштрафовал Tinder на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

Фото: The City/Михаил Голденков

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Match Group, владеющую онлайн-сервисом для знакомств Tinder, на 2 миллиона рублей за отказ локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", – заявил судья Тимур Вахрамеев.

В соответствии с частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ, по которой был составлен протокол в связи с невыполнением требований Роскомнадзора, Match Group грозил штраф в размере до 6 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta Platforms) на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.