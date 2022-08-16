Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за раскрытие данных участников спецоперации

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Мессенджер Telegram оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ удалить раскрывающий персональные данные военных РФ – участников спецоперации на Украине бот, сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный участок мирового судьи № 422 города Москвы.

"Суд постановил признать виновным Telegram по части 2 статьи 13.42 ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей", – заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram могут оштрафовать на восемь миллионов рублей по административному протоколу о неудалении запрещенного контента.

Уточнялось, что протокол по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ поступил в суд. Максимальный штраф, предусмотренный КоАП, составляет 8 восемь миллионов рублей.