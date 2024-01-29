В Минцифры заявили, что возобновление полноценной работы TikTok в РФ не обсуждалось

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что возобновление полноценной работы соцсети TikTok в России пока не обсуждалось. Его слова передает ТАСС.

В марте 2022 года платформа заявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с законом о фейках. При этом функция обмена сообщениями между пользователями продолжила работать без изменений.

"Нет, пока нет", – ответил министр на вопрос о возможном возобновлении работы площадки.

До этого TikTok оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушение закона о самоконтроле. Компанию признали виновной в неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению ее мониторинга, а также принятию мер по ограничению доступа к информации.



TikTok ограничил деятельность в России после принятия закона о фейках