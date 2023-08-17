Госслужащим Нью-Йорка запретили пользоваться TikTok во время работы

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Власти запретили госслужащим Нью-Йорка сидеть в TikTok со служебных устройств во время работы. Об этом рассказали в издании Reuters.

Кроме того, власти попросили от госорганов в течение 30 дней удалить приложение из-за "угрозы безопасности для городских сетей".

"Начиная с этого момента, городским служащим запрещено загружать или использовать приложение, а также заходить на веб-сайт TikTok с любых устройств, принадлежащих городу", – говорится в материале источника.

Также на городских устройствах и в сетях будет заблокирован доступ к приложению и его веб-версии.

Таким образом, сообщает источник, власти Нью-Йорка решили поддержать действия других штатов США, которые ввели такие же ограничения в отношении этого приложения. Самой первой это сделала Монтана.

Ранее специалистам российского офиса TikTok предложили перебраться в другие страны, например в Казахстан, Армению и Киргизию. Но те, кто решит переехать, должны будут взять все расходы на себя и вернуться в РФ для оформления допсоглашения к трудовому договору.

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