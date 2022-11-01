Сотрудникам российского TikTok предложили переехать в другие государства

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Специалистам российского офиса TikTok сделали предложение перебраться в другие страны, например в Казахстан, Армению и Киргизию. Но те, кто решит переехать, должны будут взять все расходы на себя и вернуться в РФ для оформления допсоглашения к трудовому договору, сообщает РБК со ссылкой на источники и экс-сотрудника компании.

Один из собеседников издания рассказал, что до начала СВО в российском офисе свою деятельность осуществляли порядка 200–300 специалистов. Некоторые сотрудники на тот момент уже покинули Россию, но сейчас каждый третий работник пребывает в другом государстве, заявил инсайдер.

Уже после объявления частичной мобилизации в РФ в российском офисе TikTok предложили перебраться в одну из трех стран, но все расходы сотрудник должен взять на себя.

Некоторая часть специалистов была обеспокоена отсутствием отсрочки, а юрлицо TikTok не было обозначено в реестре IT-компаний, которым обеспечена бронь. Но представители соцсети заявляли, что они должны вести диалог с военкоматами и передать им всю информацию, поделился собеседник издания.

Кроме того, после приостановки деятельности TikTok в РФ некоторая часть специалистов стала работать в иных международных командах, оставаясь сотрудниками российского офиса.

О приостановке распространения нового контента в РФ и прямых эфиров из-за закона России о фейках платформа объявила 6 марта. При этом на тот момент сервис заявил, что будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

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