На TikTok подали в суд из-за смерти семерых детей, участвовавших в опасном челлендже

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На TikTok подали многочисленные иски в суд из-за смерти семерых детей, которые участвовали в опасном челлендже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.

СМИ сообщили, что жертвами Blackout Challenge стали дети от 10 до 14 лет из США, Австралии и Италии. Родители считают, что в соцсети с 2021 года знали о существовании опасного конкурса, но не пытались препятствовать его популяризации. Вместе с тем отмечается, что сервис зачастую добавлял видеоролики с челленджем в рекомендации несовершеннолетних пользователей.

Суть соревнования заключается в том, что участник должен как можно дольше не дышать, используя для этого подручные средства.

В одном из исков родители потребовали, чтобы соцсеть перестала рекомендовать опасные челленджи и оперативно реагировала на их появление.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил для распространения в России информацию по ссылке на YouTube с мультфильмом "Счастливые лесные друзья". Отмечается, что предназначенный для детей мультфильм содержит материалы, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих.

