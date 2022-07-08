На TikTok подали в суд из-за смерти семерых детей, участвовавших в опасном челлендже

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Фото: depositphotos/tbtb
На TikTok подали многочисленные иски в суд из-за смерти семерых детей, которые участвовали в опасном челлендже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Verge.
СМИ сообщили, что жертвами Blackout Challenge стали дети от 10 до 14 лет из США, Австралии и Италии. Родители считают, что в соцсети с 2021 года знали о существовании опасного конкурса, но не пытались препятствовать его популяризации. Вместе с тем отмечается, что сервис зачастую добавлял видеоролики с челленджем в рекомендации несовершеннолетних пользователей.
Суть соревнования заключается в том, что участник должен как можно дольше не дышать, используя для этого подручные средства.
В одном из исков родители потребовали, чтобы соцсеть перестала рекомендовать опасные челленджи и оперативно реагировала на их появление.
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил для распространения в России информацию по ссылке на YouTube с мультфильмом "Счастливые лесные друзья". Отмечается, что предназначенный для детей мультфильм содержит материалы, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих.
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