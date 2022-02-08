В TikTok появится функция, позволяющая ограничивать контент для детей

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В социальной сети TikTok появится функция, которая позволит авторам указывать возрастные ограничения контента, сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что это даст возможность убирать контент для взрослых из ленты рекомендаций детей.

Кроме того, согласно обновленным правилам обеспечения безопасности пользователей TikTok, в ближайшие недели будет усилена политика в отношении опасных челленджей, а также пропаганды неправильного питания и другого вредного контента.

Ранее сообщалось, что администрация соцсети TikTok рассматривает возможность введения сервиса платных подписок. В настоящее время пользователи социальной сети имеют возможность отправлять монетизируемые вознаграждения авторам контента и зарабатывать на рекламе.

