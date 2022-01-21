TikTok может запустить сервис платных подписок

13:59
Фото: depositphotos/Narin_Photo
Администрация соцсети TikTok рассматривает возможность введения сервиса платных подписок. Об этом сообщает агентство The Information со ссылкой на представителя компании.
"TikTok обдумывает идею предоставить авторам возможность взимать плату за подписку на свой контент", – говорится в сообщении.
Какой-либо уточняющей информации о планах по тестированию новой функции и возможной стоимости подписки представитель TikTok не привел.
В настоящее время пользователи соцсети имеют возможность отправлять монетизируемые вознаграждения авторам контента. Также они могут зарабатывать на рекламе.
Ранее функцию платной подписки, которая позволит пользователям монетизировать контент, ввели в Instagram. Участникам платной подписки доступны эксклюзивные эфиры и Stories, а также авторы такого контента могут видеть значок платной подписки рядом с названиями профилей подписчиков. Сейчас данную функцию тестируют в США.
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