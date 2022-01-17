Likee и Viber создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

17:02
Фото: ТАСС/Zuma
Социальная сеть Likee и мессенджер Viber в рамках закона о приземлении иностранных IT-компаний создали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.
При этом Likee и Viber пока не разместили электронную форму на своих информационных ресурсах, а также не открыли филиал, представительства и не учредили юридическое лицо в России.
Ранее стало известно, что в рамках закона о деятельности иностранных лиц в интернете американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Согласно закону, который 1 июля 2021 года подписал Владимир Путин, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть свои представительства в РФ.
В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.
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