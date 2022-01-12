Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов

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Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 миллиона рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации персональных данных россиян в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В пресс-службе отметили, что Twitter штраф не оплатил.

В пятницу, 24 декабря, суд в Москве постановил взыскать оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей с компании Google и 1,9 миллиарда рублей – с Meta (ранее Facebook).

В тот же день Роскомнадзор предупредил о вероятных новых оборотных штрафах для американских IT-компаний за неудаление материалов с запрещенной в РФ информацией. По данным Роскомнадзора, в отношении Facebook и Instagram в 2021 году было составлено 23 протокола, а общая сумма штрафов достигла 83 миллионов рублей.

