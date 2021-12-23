Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter еще на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщается в телеграмм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Twitter, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

В конце августа суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей РФ. За аналогичное нарушение на 17 миллионов рублей был оштрафован Twitter.

В сентябре суд вновь оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять данные. Twitter оштрафовали на 5 миллионов рублей. Общая сумма штрафов в отношении компании составила более 45 миллионов рублей.

