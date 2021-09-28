Суд проверит законность штрафов соцсетям за отказ локализации данных

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Таганский районный суд столицы рассмотрит жалобы компаний WhatsApp, Facebook и Twitter на штрафы общей суммой 36 миллионов рублей за неисполнение требований по локализации данных российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рассмотрение жалоб на постановления мирового судьи в отношении WhatsApp LLC, Twitter Inc, Facebook Inc, привлекаемых к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ состоится в Таганском районном суде Москвы 10 ноября", – рассказали в пресс-службе суда.

Ранее компания Facebook обратилась в Таганский суд с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов на 26 миллионов рублей в связи с техническими проблемами.

Заявления компании будут рассмотрены судом 29 сентября.