Facebook попросил суд отсрочить выплату штрафов на сумму 26 млн рублей

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Компания Facebook обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой предоставить ей отсрочку выплаты штрафов в связи с техническими проблемами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 миллионов рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что заявления будут рассмотрены 29 сентября.
Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Наказание в виде штрафа в отношении Facebook было назначено по пяти делам. Сумма штрафа составила 21 миллион рублей. Общая сумма штрафов в отношении Twitter составила более 45 миллионов рублей. Сумма штрафов для Telegram составила 35 миллионов рублей.
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