Суд вновь оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять данные

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Мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда столицы.

Компании признали виновными в совершении административных правонарушений по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП – "Нарушение порядка ограничения доступа к информации". Наказание в виде штрафа в отношении Facebook назначено по пяти делам. Сумма штрафа составила 21 миллион рублей.

Twitter оштрафовали на 5 миллионов рублей. Общая сумма штрафов в отношении компании составила более 45 миллионов рублей.

При этом сумма штрафов Telegram в России составила 35 миллионов рублей. Сегодня мессенджер оштрафовали еще на 9 миллионов рублей.

В конце августа суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей РФ. За аналогичное нарушение на 17 миллионов рублей оштрафован Twitter.

В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, а в июле сумма штрафов составила 6 миллионов.

Кроме того, суд в Москве оштрафовал Google на 2 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.