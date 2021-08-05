Facebook возглавил антирейтинг соцсетей в России

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила рейтинг интернет-платформ, нарушивших российское законодательство в части распространения противоправного контента. Об этом сообщает ТАСС.

Первое место в антирейтинге занял Facebook, где было зафиксировано 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотических веществ, 1 900 материалов с экстремистской информацией, 68 случаев оскорбления российских госсимволов и 87 призывов к суициду.

На второй строчке оказался YouTube, а на третьей – Twitter. Также в список вошли Instagram, "ВКонтакте", TikTok и "Одноклассники".

При составлении рейтинга были учтены готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств.

При этом авторы исследования отметили уменьшение числа выявленных случаев отказа удалять противоправный контент по ряду тем: количество информации о незаконном обороте наркотиков в Twitter снизилось с 150 до 12.

Мизулина выразила надежду на то, что Роскомнадзор примет ряд решительных мер в отношении соцсетей, возглавивших антирейтинг, включая замедление их трафика.

Ранее суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Они получили штрафы в размере 6 и 11 миллионов рублей соответственно.