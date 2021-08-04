Роскомнадзор выиграл суд о блокировке роликов на YouTube с незаконными призывами

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Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который ранее потребовал заблокировать на YouTube ролики с призывами к несанкционированным митингам.

Как сообщает РИА Новости, в обращениях также упоминались несовершеннолетние граждане.

"Суд первой инстанции в среду отклонил заявление американской компании, просившей признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики", – объявила судья Евгения Ваганова.

Ранее в июле российское ведомство направило Google официальный запрос с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова.

В Роскомнадзоре также обвинили администрацию видеохостинга YouTube в игнорировании требования удалять материалы с недостоверной информацией. С площадки не были удалены девять видео с фейками о коронавирусе.