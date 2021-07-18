Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать видео на YouTube-канале сенатора Пушкова

20:03
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Руководству Google был направлен официальный запрос от Роскомнадзора с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов", – говорится в сообщении.
В письме говорится, что подобными действиями администрация Google LLC нарушает ключевые принципы свободного распространения информации. Также в Роскомнадзоре отметили, что YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.
"В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании", – отметили в ведомстве.
В апреле этого года Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Google LLC. В ведомстве отметили, что подобные меры предприняты в связи со злоупотреблением компании доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, которое привело к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов многих пользователей.
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