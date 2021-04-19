ФАС возбудила дело в отношении компании Google

Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении компании Google LLC. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что подобные меры предприняты в связи со злоупотреблением компании доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, которое привело к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов многих пользователей.

Ранее Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google и видеохостингу YouTube. В иске речь идет о защите прав субъектов персональных данных.

Кроме того, в иске ведомство попросило признать, что информация, которая распространяется через интернет на ресурсах Google и YouTube, обрабатывается с нарушением законодательства России в области персональных данных.