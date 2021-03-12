В Google объяснили ограничения на фильм "Крым. Путь на Родину" в YouTube

Фото: "Ведомости"/ТАСС/Андрей Гордеев

Google наложил ограничение на фильм "Крым. Путь на Родину" на YouTube из-за демонстрации сцен насилия, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в компании, на видео выставили ограничение по возрасту в апреле 2020 года. Все дело в изображении застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови.

Уточняется, что видео доступно к просмотру на YouTube, но на него поставлено ограничение по возрасту, поскольку "вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей".

Ранее сообщалось, что YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.

Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.