В Госдуме оценили слова экс-депутата Рады о "захвате" Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме прокомментировали заявление бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент", сообщает RT.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что призыв Черновол ориентирован на внутреннюю националистически настроенную аудиторию Украины.

"Они, очевидно, пытаются найти повод для того, чтобы "взять реванш" за утрату Крыма. Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан и обратной дороги, очевидно, нет", – сказал Морозов.

Депутат назвал подобные высказывания "сомнительными фантазиями".

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам в связи с тем, что их "обманули" власти РФ. Он подчеркнул, что на Украине очень ждут возвращения полуострова.