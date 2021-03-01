Песков отреагировал на заявление Байдена об "аннексии" Крыма

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о российской "аннексии" Крыма, заявил, что воссоединение полуострова с Россией было организовано в соответствии с нормами международного права. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Никто об аннексии Крыма не говорит, ее не было. Было воссоединение по всем нормам международного права. Предпринят четкий набор юридических действий", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российской территорией. Американский лидер отметил, что Вашингтон "никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией".

Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.