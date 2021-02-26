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Москва 24

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Политика

19:08

В Госдуме прокомментировали слова Байдена о непризнании Крыма российским

политика

Фото: Москва24/Игорь Иванко

Признание президентом США Джо Байденом российского статуса Крыма означало бы его согласие в причастности страны к перевороту на Украине в 2014 году, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

Ранее Байден сделал заявление о том, что в США никогда не признают Крым российской территорией. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты совместно с Украиной намерены противостоять агрессивным действиям РФ и работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины.

"Было бы странно, если бы он заявил что-то другое. Тут нет ничего удивительного. Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному на Украине государственному перевороту в 2014 году. Ни он, ни кто либо другой, входивший тогда в администрацию президента Обамы, никогда публично не будут заявлять иной позиции по Крыму", – цитирует РИА Новости Бахарева.

Также депутат назвал признание российского статуса Крыма политическим самоубийством для США.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Зеленский поручил правительству Украины организовать меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. В результате Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.

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