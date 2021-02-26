Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским

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Соединенные Штаты Америки никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает "Газета.ру".

Американский лидер отметил, что Вашингтон "никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией".

"Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта (на Украине. – Прим. ред.). В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым – это Украина", – говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский президент подчеркнул, что США совместно с Украиной намерены "противостоять агрессивным действиям" РФ и "работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Зеленский поручил правительству Украины организовать меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. В результате Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.