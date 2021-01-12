Великобритания профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины. Об этом говорится на сайте правительства страны.

В опубликованном документе сообщается, что на финансирование проектов, которое будет происходить в рамках программы "Открытое будущее", будет выделено до миллиона рублей. Работу будут вести через общественные организации при поддержке государственных органов.

Отмечается, что целью программы является развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий на востоке Украины, а также фиксация нарушений прав человека в этих регионах со стороны России.

Несколько дней назад правительство Великобритании приняло решение смягчить санкционный режим против Крыма. В частности, теперь британские суда могут платить за портовые услуги российского ГУП "Крымские морские порты", которое обслуживает Керченский, Евпаторийский и Ялтинский порты.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России. Он напомнил о появлении проекта "Крымская платформа", который нацелен на привлечение внимания к проблеме полуострова.

