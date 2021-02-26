Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма

15:25
Фото: ТАСС/Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, которые направлены на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", – заявил Зеленский в видеообращении.
Он уточнил, что летом накануне Дня независимости Украины в Киеве состоится первое заседание саммита "Крымская платформа" с участием международных партнеров. Его проведение, как и организацию мер по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма, Зеленский поручил правительству Украины.
Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины. В опубликованном документе правительства страны сообщается, что на финансирование проектов, которое будет происходить в рамках программы "Открытое будущее", будет выделено до миллиона рублей.
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