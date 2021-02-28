Порошенко заявил, что власти РФ обманули жителей Крыма

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам в связи с тем, что их "обманули" власти РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Порошенко, российские власти не смогли поднять на Крымском полуострове уровень жизни, обеспечить регион притоком туристов и не дали его жителям "манны небесной".

"Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили", – заявил бывший президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что на Украине очень ждут возвращения Крыма.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Зеленский поручил правительству Украины организовать меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. В результате Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.