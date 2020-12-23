Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к Google за нарушение тайны частной жизни

15:11
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Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google и видеохостингу YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube <...> удовлетворены в полном объеме", – отметили в суде.
В самом иске речь идет о защите прав субъектов персональных данных. В связи с этим Роскомнадзор просит признать деятельность Google незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни и на личную и семейную тайну.
Кроме того, в иске ведомство попросило признать, что информация, которая распространяется через интернет на ресурсах Google и YouTube, обрабатывается с нарушением законодательства России в области персональных данных.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Это правило должно вступить в силу с 1 февраля 2021 года.
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