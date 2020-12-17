Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за недостаточную фильтрацию поиска

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Таганский суд Москвы вынес компании Google штраф в 3 миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенного Роскомнадзором контента, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

"Гугл ЛЛС" (Google LLC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП, "Гугл ЛЛС" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", – сообщила Гуринчук.

Google уже штрафовали за подобные нарушения. Всего с 2018 года компания в России выплатила 2,7 миллиона рублей штрафов.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за выдачу в поиске запрещенной информации. По факту неудаления из поисковой выдачи запрещенных ресурсов Роскомнадзором был составлен акт, на который компания не представила возражений.