Суд Москвы оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

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Суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России, сообщает РИА Новости.
Компанию привлекли к ответственности за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности прекратить выдавать на территории РФ сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в стране в соответствии с законодательством.
Решение вступило в законную силу.
Ранее на Google подали коллективный иск, обвинив в несанкционированном сборе данных пользователей в США. Компании грозит штраф 5 миллиардов долларов.
В документе утверждается, что корпорация собирает информацию о пользователях посредством сервиса Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, в том числе установленных на смартфонах.
Подчеркивается, что информация собирается даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.
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