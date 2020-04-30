Apple и Google создали тестовую версию системы отслеживания зараженных COVID-19

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Компании Apple и Google выпустили тестовые варианты систем, с помощью которых можно будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом, сообщает Bloomberg.

В них встроены специальные API, которые фиксируют контакты заболевшего COVID-19 за последние дни. Система основана на Bluetooth-сигналах телефонов, которые находятся поблизости друг от друга. Эти данные будут получать приложения, созданные органами здравоохранения.

Если же человек заболел коронавирусом, то всем контактировавшим с ним будет приходить уведомление о том, что он контактировал с зараженным. Имя заболевшего не будет указываться. Конфиденциальность данных являются ключевым принципом работы этой системы, отметили в Apple и Google.

Внедрение системы будет находиться в компетенции правительств стран. Они примут решения по поводу ее введения после того, как проверят ее на прозрачность и соответствие закону государств.

Ранее стало известно, что Apple отложит на месяц запуск массового производства новых моделей. Задержку в компании объяснили проблемой с поставками в Азии, а также снижением спроса на смартфоны из-за пандемии коронавируса.