Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американская корпорация Apple открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps. Таким образом, компания оказывает помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщает сайт "Аргументы факты".

Новая функция, для которой разработан отдельный сайт, позволит смотреть статистику передвижений людей в мире, включая Россию. Сервис будет получать данные из пользовательских запросов маршрутов.

В Apple подчеркнули, что не станут вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные данные не будут связаны с личными аккаунтами пользователей. Информация будет доступна лишь в форме статистики.

Ожидается, что благодаря сервису власти смогут провести оценку вида транспорта, который люди выбирают при карантине.

Ранее президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. По словам эксперта, за последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных опасной коронавирусной инфекцией.

Так, за последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.