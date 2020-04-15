Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии коронавируса

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Американская корпорация Apple открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps. Таким образом, компания оказывает помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщает сайт "Аргументы факты".
Новая функция, для которой разработан отдельный сайт, позволит смотреть статистику передвижений людей в мире, включая Россию. Сервис будет получать данные из пользовательских запросов маршрутов.
В Apple подчеркнули, что не станут вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные данные не будут связаны с личными аккаунтами пользователей. Информация будет доступна лишь в форме статистики.
Ожидается, что благодаря сервису власти смогут провести оценку вида транспорта, который люди выбирают при карантине.
Ранее президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. По словам эксперта, за последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных опасной коронавирусной инфекцией.
Так, за последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
Согласно статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
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