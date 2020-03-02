Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за ухудшение работы смартфонов

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Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов владельцам смартфонов, предъявившим компании коллективный иск за умышленное замедление работы устройств, сообщает агентство Reuters.

Иск подали владельцы смартфонов iPhone 6, 6Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE с операционной системой iOS 10.2.1, а также моделей iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий, действовавших до 21 декабря 2017 года.

Они утверждают, что их мобильные устройства после обновления программного обеспечения стали хуже работать. Это создало превратное впечатление, что смартфоны нуждаются либо в смене батареи, либо в замене на новые.

Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и другими причинами.

Вместе с тем компания готова выплатить каждому истцу по 25 долларов компенсации. Ее суммарный объем должен быть не ниже 310 миллионов долларов, но не выше 500 миллионов долларов.

Проект мирового соглашения подлежит одобрению судьи Эдварда Давилы округа Сан-Хосе (штат Калифорния).

Согласно исследованию "Яндекс.Маркета", покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте. Специалисты отмечают, что к этому моменту цена гораздо ниже осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.