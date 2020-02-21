Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

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Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте, говорится в исследовании "Яндекс.Маркета", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Специалисты отмечают, что к этому моменту цена гораздо ниже осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.

Традиционно цены на новые смартфоны начинают снижаться сразу после официального старта продаж – в начале осени. Затем в течение нескольких месяцев их стоимость "выравнивается", а с весны меняется уже незначительно.

Ранее сообщалось, что поставщики американской корпорации Apple Inc. в феврале 2020 года приступят к сборке бюджетной модели iPhone. В новом устройстве задействуют дизайн, схожий с внешним видом iPhone 8. Бюджетный смартфон также оснастят технологией Touch ID для разблокировки экрана и процессором, аналогичным iPhone 11.

Как рассказал источник, знакомый с планами выпуска новых телефонов, бюджетный iPhone планируют представить в штаб-квартире Apple Купертино в марте 2020 года. Сборку устройства осуществят тайванские компании Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.