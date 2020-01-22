Apple может выпустить бюджетный iPhone

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Поставщики американской корпорации Apple Inc. в феврале 2020 года приступят к сборке бюджетной модели iPhone. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По предварительной информации, в новом устройстве задействуют дизайн, схожий с внешним видом iPhone 8. Бюджетный смартфон также оснастят технологией Touch ID для разблокировки экрана и процессором, аналогичным iPhone 11.

Как рассказал источник, знакомый с планами выпуска новых телефонов, бюджетный iPhone планируют представить в штаб-квартире Apple Купертино в марте 2020 года. Сборку устройства осуществят тайванские компании Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.

Ранее компания Apple подтвердила, что пользовательские фотографии сканируются особым алгоритмом при переносе в облачное хранилище iCloud. Как заявила старший директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват, данная мера была создана для поиска материалов, свидетельствующих о жестоком обращении с детьми.

