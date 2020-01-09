Apple подтвердила принудительное сканирование фото и видео владельцев iPhone

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Компания Apple подтвердила факт сканирования фотографий, хранящихся в облачном сервисе пользователей iCloud. Специальный алгоритм проверяет, нет ли на изображениях жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия. Об этом сообщает РБК.

"Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений", – объяснила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.

Специалист подчеркнула, что данные пользователей защищают ключами сквозного шифрования. В то же время право на сканирование изображений Apple обозначила в обновлении политики конфиденциальности в 2019 году. Компания прописала меры защиты пользователей и предотвращения насилия над детьми.

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