Эксперты оценили вероятность ухода Apple и другой техники с российского рынка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал Москве 24 слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что американской корпорации Apple невыгоден уход из России ввиду принятия закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

"Я согласен со словами Дениса Мантурова. Я думаю, что наш рынок достаточно емкий, бросаться таким рынком любому производителю невыгодно, если созданы условия, при которых его продукция пользуется спросом у потребителя", – считает специалист.





Владимир Ионкин заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли На первый взгляд, это некритично. К тому же наши российские покупатели уже настолько продвинутые, что даже если к нам не будет завозиться что-то из техники, они смогут это купить тем или иным образом.

Эксперт также выразил надежду, что наше правительство будет действовать "осторожно, осмотрительно и мудро" в отношении перечня "технически сложных товаров", которых коснется закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского ПО.

Эксперт на рынке ретейла Андрей Карпов в беседе с Москвой 24 также поделился своим мнением относительно того, стоит россиянам опасаться исчезновения какой-либо технической продукции с нашего рынка.

"Его слова вполне объективны. Я сомневаюсь, что какая-то продукция уйдет с нашего рынка. Вполне может быть и компромисс в наличии того или иного ПО на технически сложные устройства", – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что американской корпорации Apple невыгоден уход из России. Так он прокомментировал принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения", – сказал Мантуров.

Он добавил, что "им наш рынок крайне интересен", так как "у нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов".

При этом министр указал, что не каждый станет покупать Apple. "У меня, например, Samsung", – резюмировал глава ведомства. Он подчеркнул, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не Apple, а другие производители.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без российского ПО. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. Перечни товаров, ПО и порядок его установки определит правительство.

Роскачество ранее представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером стал iPhone 11 Pro Max. Отмечается, что показатели новых моделей Apple по камере стали лучше. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro и iPhone 11.



