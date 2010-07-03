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14:36

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Госдума приняла закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты

Продажу гаджетов без российского софта запретили
политика технологии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о предварительной установке отечественного программного обеспечения на гаджеты, сообщает Агентство "Москва". Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Речь идет о технически сложных товарах: смартфонах, компьютерах, телевизорах с функцией "смарт-ТВ". Список устройств, при продаже которых нужно будет соблюдать новые требования, и перечень необходимого для них ПО определит правительство РФ.

Авторы документа считают, что он защитит интересы российских интернет-компаний. Это уменьшит число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Депутат нижней палаты парламента Олег Нилов объяснял, что, согласно закону, нужно будет переустановить приложения согласно списку российского правительства. По его словам, это коснется только новых устройств, которые продаются в магазинах.

Старые гаджеты перепрошиваться не будут. При этом автоматически установка российского софта не обязывает пользователей его активировать.

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