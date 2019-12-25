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Экономика

07:59

Глава Минпромторга оценил вероятность ухода Apple из России

экономика технологии

Фото: depositphotos/duha127

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что американской корпорации Apple невыгоден уход из России. Таким образом он прокомментировал принятия закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, сообщает газета "Известия".

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения", – сказал Мантуров.

Он добавил, что "им наш рынок крайне интересен", так как "у нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов".

При этом министр указал, что не каждый станет покупать Apple. "У меня, например, Samsung", – резюмировал глава ведомства. Он подчеркнул, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не Apple, а другие производители.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без российского ПО. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. Перечни товаров, ПО и порядок его установки определит правительство.

Роскачество ранее представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером стал iPhone 11 Pro Max. Отмечается, что показатели новых моделей Apple по камере стали лучше. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Эксперты забеспокоились о рынке гаджетов в России из-за "закона против Apple"

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